Экономист Сакс: Трамп понимает, что Украина не может одержать победу на поле боя

Президент США отчетливо понимает, что украинская армия не может одержать победу на фронте, но у его стремления к мирному урегулированию было огромное количество противников, заявил американскому журналисту Такеру Карлсону американский экономист Джеффри Сакс.

Для США война на Украине является очень дорогостоящей, она "отвлекает внимание" Вашингтона, отметил эксперт. Также он заявил, что Трамп согласен с подходом о нерасширении НАТО.

"Почему мир не наступает просто так, когда вы говорите, что не хотите воевать? Причина в том, что те силы, которые хотят войны, действительно сильны", - пояснил Сакс.

"Военная машина" США постоянно набирает обороны. Вашингтон тратит на операцию более триллиона долларов в год, заключил Сакс.

Ранее сообщалось о том, что в США готовятся массовые протесты против Трампа.