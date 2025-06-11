В США готовятся массовые протесты против Трампа

В США на 14 июня анонсированы массовые протесты под лозунгом No Kings на фоне ужесточения миграционной политики и жестких действий Нацгвардии. В этот день в стране пройдут официальные мероприятия с участием военной техники, приуроченные ко Дню флага и дню рождения Дональда Трампа.

Америка готовится к волне протестов. 14 июня по всей стране пройдут акции движения No Kings в ответ на массовые депортации мигрантов и жесткое подавление демонстрантов в Лос-Анджелесе. Выступления запланированы на фоне государственных торжеств: в этот день отмечаются День флага США, юбилей армии и день рождения Дональда Трампа.

Организаторы акций призывают американцев «не позволить узурпации символов государства» и обещают устроить шествия в каждом штате. Одновременно Трамп, по сообщениям СМИ, намерен провести парад с участием военной техники.

«Настоящая сила не инсценируется в Вашингтоне — она возникает повсюду», — говорится в манифесте протестующих.

Ранее Трамп заявил, что его последний разговор с Путиным был посвящен Украине.