Экономист Сакс: Украина находится на грани коллапса
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Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Украина находится под угрозой экономического, демографического и военного коллапса. Его статью «Фиаско неоконсерваторов на Украине» опубликовала греческая газета «Катимерини», известная своей антироссийской позицией.
По мнению Сакса, властям США нужно срочно менять курс, иначе Украину ждет полномасштабная катастрофа.
Эксперт считает, что в Белом доме должны отбросить «имперское высокомерие» и начать переговоры с Кремлем. Основанием для них должны стать гарантии нерасширения НАТО на восток.
«Со стороны Байдена было глупо отказываться от переговоров с Путиным в декабре 2021 года. Теперь настало время сделать это», – пишет Сакс.