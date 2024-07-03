По словам американского экономиста Джеффри Сакса, худшим врагом Незалежной являются Штаты, которые своими обещаниями привели ее к катастрофе. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что Вашингтон давно кормит Киев завтраками о том, что последние вступят в Североатлантический альянс и станут жить долго и счастливо.

По мнению эксперта, это была большая иллюзия, которую Украине «продали» для реализации агрессивной внешней политики США.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский выражает недовольство работой главнокомандующего украинской армией Александра Сырского из-за проблем на фронте.