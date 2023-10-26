Экономист Васильев объяснил причины избрания Джонсона спикером конгресса США

Палата представителей конгресса США с четвертой попытки избрала спикера, им стал представитель Республиканской партии Майк Джонсон. Экономист Владимир Васильев объяснил, почему именно этот человек стал спикером. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, причины всего две: малоизвестность политика, что свидетельствует об отсутствии врагов, и поддержка самого Трампа.

Эксперт подчеркнул, что Джонсон является одним из противников продления помощи Киеву, а поддерживает Израиль.