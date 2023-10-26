Экономист Васильев объяснил причины избрания Джонсона спикером конгресса США
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Палата представителей конгресса США с четвертой попытки избрала спикера, им стал представитель Республиканской партии Майк Джонсон. Экономист Владимир Васильев объяснил, почему именно этот человек стал спикером. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, причины всего две: малоизвестность политика, что свидетельствует об отсутствии врагов, и поддержка самого Трампа.
Эксперт подчеркнул, что Джонсон является одним из противников продления помощи Киеву, а поддерживает Израиль.