Экономист Вольф назвал две критические ошибки Запада в конфликте с Россией

Лидеры западных стран допустили две критические ошибки в конфликте с Россией, заявил на YouTube американский экономист Ричард Вольф.

Он считает, что западные страны не смогли оценить потенциал России в ведении крупномасштабных боевых действий и переоценил силу санкций. Иными словами, отметил Вольф, Запад просчитался по двум фронтам.

Всему виной, считает эксперт, излишняя самоуверенность западных лидеров.

Но, несмотря на крах своих идей, Запад все равно отказывается признавать допущенные ошибки, резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось о том, что раздраженный действиями Путина Трамп введет санкции против России на этой неделе. Новые меры давления не предполагают расширения банковских санкций. Вашингтон рассматривает другие варианты, в том числе ограниченные меры с целью побудить Москву согласиться на 30-дневное перемирие.