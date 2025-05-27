Раздраженный действиями Путина Трамп введет санкции против России на этой неделе
Трамп может ввести новые санкции против России на этой неделе
Фото: [unslpash.com]
Президент США Дональд Трамп планирует ввести новые санкции против России уже на этой неделе.
Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Wall Street Journal.
Отмечается, что решение Трампа о санкциях продиктовано его недовольством действиями президента РФ Владимира Путина и медленным ходом мирных переговоров.
По словам источников, новые меры давления не предполагают расширения банковских санкций. Вашингтон рассматривает другие варианты, в том числе ограниченные меры с целью побудить Москву согласиться на 30-дневное перемирие.
Вместе с тем отмечается, что Трамп может отказаться ужесточать санкции в отношении РФ.
Ранее сообщалось о том, что в Совфеде призвали не драматизировать критику Путина со стороны Трампа.