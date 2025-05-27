Раздраженный действиями Путина Трамп введет санкции против России на этой неделе

Президент США Дональд Трамп планирует ввести новые санкции против России уже на этой неделе.

Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что решение Трампа о санкциях продиктовано его недовольством действиями президента РФ Владимира Путина и медленным ходом мирных переговоров.

По словам источников, новые меры давления не предполагают расширения банковских санкций. Вашингтон рассматривает другие варианты, в том числе ограниченные меры с целью побудить Москву согласиться на 30-дневное перемирие.

Вместе с тем отмечается, что Трамп может отказаться ужесточать санкции в отношении РФ.

Ранее сообщалось о том, что в Совфеде призвали не драматизировать критику Путина со стороны Трампа.