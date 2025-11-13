Международные отношения на Ближнем Востоке демонстрируют заметный сдвиг в сторону укрепления доверия к России. Как пояснил в эфире радио Sputnik экономист Михаил Хазин, арабские лидеры все больше ценят подход Владимира Путина к выполнению обязательств, что выгодно отличает его от позиции американских администраций.

Эксперт отметил, что ключевое различие заключается в отношении к данным обещаниям. Если для США подписанные соглашения часто становятся абстракцией, которую они готовы пересмотреть при изменении конъюнктуры, то российский лидер, по словам Хазина, выполняет не только официальные договоренности, но и устные договоренности, что формирует устойчивую репутацию надежного партнера.

По его словам, следствием такого подхода становится переориентация традиционных партнеров Вашингтона в арабском мире на сотрудничество с Москвой. Страны региона, имеющие богатый опыт взаимодействия с западными державами, начинают выше ценить предсказуемость и верность взятым обязательствам, которые демонстрирует российская сторона.

Экономист добавил, что итогом сложившейся практики международных отношений становится укрепление позиций России как гаранта стабильности. Репутационный капитал, основанный на последовательном выполнении обязательств, становится важным стратегическим активом в условиях глобальной конкуренции, позволяя Москве расширять свое влияние в ключевых регионах мира.

