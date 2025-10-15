Востоковед Кича пояснила, почему Россия не может бросить военные базы в Сирии

Российское военное присутствие в Сирии является стратегической позицией, отказ от которой не рассматривается. Как пояснила в эфире радио Sputnik востоковед Мария Кича, эта страна десятилетиями оставалась зоной масштабных инвестиций — сначала Советского Союза, а затем Российской Федерации.

По ее словам, за долгие годы сотрудничества в Сирию были направлены значительные ресурсы, приложены серьезные дипломатические усилия и, что особенно важно, пролита кровь как советских, так и российских военнослужащих. Эти жертвы и вложения создали прочную историческую и политическую связь, делающую простое оставление баз невозможным.

Эксперт добавила, что добровольный уход был бы равносилен публичному признанию собственного бессилия и означал бы безвозвратную потерю всех достигнутых результатов. Именно поэтому Россия продолжает рассматривать Сирию как ключевого партнера на Ближнем Востоке и будет сохранять свое влияние в регионе.

Ранее сообщалось, что в Сирии атаковали военную базу США.