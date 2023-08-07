Экс-адмирал ВМС США Ставридис: происходящее вокруг Нигера приведет к полномасштабной войне в Африке

Сложившаяся довольно непростая обстановка в Нигере, где пришедшая к власти военная хунта свергла президента страны, может очень скоро перерасти в крупную и кровопролитную войну на африканском континенте. На это прямо указал экс-командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

26 июля президентская гвардия сместила с поста главы Нигера президента страны Мохамеда Базума. Позже на строну гвардии встали военные, после чего было объявлено приостановке действия конституции и временном закрытии границы.

А накануне стало известно, что ЭКОВАС готовится к полномасштабному введению войск в Нигер.

«Приведёт ли это к полномасштабной войне в Африке? Безусловно, потенциал для этого есть», — приводит слова Ставридиса РИА Новости.

Он также добавил, что если война на африканском континенте начнется, то это станет «значительным и разрушительным событием» для всей планеты.