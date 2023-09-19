По словам экс-сотрудника ЦРУ Ларри Джонсона, российский лидер Владимир Путин в украинском конфликте сможет добиться выполнения российских требований. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он подчеркнул, что президент РФ не отступит от своих намерений.

По мнению Джонсона, российский лидер планирует сдерживать Незалежную до того момента, пока она не будет вынуждена сдаться либо пойти на мирные переговоры на условиях Москвы.

Он подчеркнул, что в свою очередь президент Украины Владимир Зеленский предал народ своей страны, не выполнив собственных предвыборных обещаний наладить отношения с Россией.