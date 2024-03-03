Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что Москва имеет право ответные действия на действия Североатлантического альянса с учетом заявления германского лидера Олафа Шольца о присутствии британских подразделений в Незалежной. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что, по сути, канцлер ФРГ признал нахождение британских военных, которые управляют ракетами Storm Shadow, на территории Украины.

По мнению бывшего аналитика ЦРУ, подобные действия западных государств, в том числе и Вашингтона, Лондона и Берлина и Германию, являются актом войны против нашей страны, поэтому у Москвы имеются все основания для ответного удара по военным базам противника.

Он отметил, что западный военный блок не имеет достаточной военной мощи для конфронтации нашей стране, и участие НАТО в украинском конфликте излишне провоцирует ситуацию.