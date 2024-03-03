Экс-аналитик ЦРУ Джонсон назвал способы ответа Москвы НАТО после признания Шольца
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Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что Москва имеет право ответные действия на действия Североатлантического альянса с учетом заявления германского лидера Олафа Шольца о присутствии британских подразделений в Незалежной. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Он добавил, что, по сути, канцлер ФРГ признал нахождение британских военных, которые управляют ракетами Storm Shadow, на территории Украины.
По мнению бывшего аналитика ЦРУ, подобные действия западных государств, в том числе и Вашингтона, Лондона и Берлина и Германию, являются актом войны против нашей страны, поэтому у Москвы имеются все основания для ответного удара по военным базам противника.
Он отметил, что западный военный блок не имеет достаточной военной мощи для конфронтации нашей стране, и участие НАТО в украинском конфликте излишне провоцирует ситуацию.