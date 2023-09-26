По словам бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, география украинского конфликта может расшириться из-за его перехода на польскую и немецкую территории. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что виной этому становятся необдуманные действия военного блока, непосредственно принимающего участие в военном противостоянии с Москвой, поскольку поставляет Незалежной вооружение для ударов по России.

По мнению эксперта, участие Североатлантического альянса в боевых действиях доказывает тот факт, что российской армией недавно был подбит танк Leopard с немецким экипажем.