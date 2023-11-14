Экс-аналитик ЦРУ: после минского обмана Путин будет вести переговоры только с позиции силы

Президент России Владимир Путин после провала минских соглашений больше не доверяет Западу и будущие переговоры будет вести только с позиции силы, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

Он напомнил, что бывшие лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Франсуа Оланд сами признались, что не собирались соблюдать минские соглашения и использовали их лишь как паузу, необходимую для укрепления ВСУ.

Еще раз Путин обмануть себя не даст, уверен эксперт.

Россия не раз заявляла о готовности вести мирные переговоры, но с учетом реалий, сложившихся после февраля 2022 года.