Экс-аналитик ЦРУ: после минского обмана Путин будет вести переговоры только с позиции силы
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Президент России Владимир Путин после провала минских соглашений больше не доверяет Западу и будущие переговоры будет вести только с позиции силы, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
Он напомнил, что бывшие лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Франсуа Оланд сами признались, что не собирались соблюдать минские соглашения и использовали их лишь как паузу, необходимую для укрепления ВСУ.
Еще раз Путин обмануть себя не даст, уверен эксперт.
Россия не раз заявляла о готовности вести мирные переговоры, но с учетом реалий, сложившихся после февраля 2022 года.