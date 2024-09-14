Экс-чиновники США оборвали телефон послу Антонову после слов Путина о войне с НАТО

Экс-чиновники США буквально забросали диппредставительство России в Вашингтоне вопросами после резкого комментария президента РФ Владимира Путина о вовлечении НАТО в украинский конфликт. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал российский посол в Штатах Анатолий Антонов.

Несколькими днями ранее Владимир Путин предупредил западные страны, что разрешение Украине бить поставляемыми ей ракетами Storm Shadow и ATACMS приведет к прямому вовлечению НАТО в украинский конфликт, ибо, как подчеркнул российский лидер, это возможно исключительно при поддержке Альянса.

«Вчерашние заявления Владимира Владимировича (Путина — прим. ред.) были очень внимательно отфиксированы, мне звонили несколько экс-чиновников, которые спрашивали, что в действительности стоит за этими заявлениями», — сообщил Антонов.

Антонов добавил, что вопросы американских экс-чиновников касались также возможных последствий для международной безопасности и дальнейшего обострения ситуации на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что заявления Путина о последствиях атак вглубь России услышаны.