Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены: послание Владимира Путина о вероятных последствиях применения западного вооружения на российской территории было услышано. Об этом сообщило РИА Новости.

«Заявление, которое вчера сделал Путин, имеет огромное значение. Оно максимально ясное, однозначное и не оставляет места для различных интерпретаций», — подчеркнул Песков.

Как отметил Путин в четверг, 12 сентября, НАТО сейчас обсуждает не просто возможность использования украинскими вооруженными силами западных дальнобойных систем, а их прямое участие в конфликте на Украине. Президент также указал, что Киев уже наносит удары по российской территории при помощи беспилотников и других средств. Однако, если рассматривать применение высокоточного оружия дальнего действия западного производства, это может происходить только с участием военных НАТО.

Ранее сообщалось, что Путин назначил Зейналову послом России в Республике Маврикий.