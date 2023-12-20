Экс-депутат Дунцова, поддерживаемая Ходорковским*, поборется за кресло президента

В Центральной избирательной комиссии заявили, что приняли документы о регистрации инициативной группы избирателей, поступившие от Дунцовой. Это РИА Новости подтвердил член ЦИК Евгений Шевченко. Все предоставленные сведения от бывшего депутата и ее сторонников будут проверять в ближайшее время.

Дунцова станет 17 кандидатом на выборы президента РФ в 2024 году. Политик уже подтверждала, что собирается участвовать. Ряд СМИ и экспертов сообщали, что женщина может быть связана с проектами беглого олигарха Михаила Ходорковского*.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.