«Сплошные иллюзии»: в МИД России призвали Украину к важному шагу
Замглавы МИД РФ Рябков призвал Украину быть готовой к компромиссам
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что украинская сторона должна продемонстрировать готовность к компромиссам. Об этом сообщает RT.
В беседе с телеканалом дипломат подчеркнул, что те подходы и позиции, которые прорабатывает российская сторона, абсолютно логичны и объяснимы «от и до».
Оценивая предложения, с которыми периодически приходится сталкиваться при прямых контактах с оппонентами, Рябков обратил внимание на их оторванность от реальности.
«Идеи, с которыми временами нам приходится сталкиваться и непосредственно, когда мы контактируем с оппонентами… отражают, что иллюзии не преодолены в значительной степени», — сказал дипломат.
По оценке замминистра, подобные идеи наглядно показывают, что «иллюзии не преодолены в значительной степени», а Киеву необходимо проявить готовность к компромиссным решениям.