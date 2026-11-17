Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что украинская сторона должна продемонстрировать готовность к компромиссам. Об этом сообщает RT .

В беседе с телеканалом дипломат подчеркнул, что те подходы и позиции, которые прорабатывает российская сторона, абсолютно логичны и объяснимы «от и до».

Оценивая предложения, с которыми периодически приходится сталкиваться при прямых контактах с оппонентами, Рябков обратил внимание на их оторванность от реальности.

«Идеи, с которыми временами нам приходится сталкиваться и непосредственно, когда мы контактируем с оппонентами… отражают, что иллюзии не преодолены в значительной степени», — сказал дипломат.

По оценке замминистра, подобные идеи наглядно показывают, что «иллюзии не преодолены в значительной степени», а Киеву необходимо проявить готовность к компромиссным решениям.