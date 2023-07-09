Экс-депутат Рады Богомолец предрекает Украине будущее Колумбии после новости о легализации каннабиса
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Бывший депутат украинской Рады Ольга Богомолец предрекает стране будущее Колумбии на фоне новостей о возможной легализации каннабиса. Слова экс-депутата приводят местные Vesti.ua.
Как считает Богомолец, с помощью нового законопроекта о легализации медицинской марихуаны, Украину хотят «переделать» в Колумбию посреди Европы.
В случае принятия закона, на территории Украины можно будет выращивать каннабис в огромных количествах, что приведет к появлению «сверхприбыльного бизнеса», считает Богомолец. Она считает, что легализация дает карт-бланш всем «любителям денег» в стране. Поэтому, Богомолец утверждает, что стратегическое решение касаемо «легалайза» уже было принято.
Украинский Минздрав поддержал инициативу о легализации марихуаны. Незадолго до этого, Зеленский уже не впервые призвал легализовать подобное лечение. Он объясняет это тем, что с легализацией, гражданам не придется «терпеть боль, стресс и травмы» на фоне происходящего в стране.