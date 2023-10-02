Экс-глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес перед уходом в отставку настоятельно рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому активнее призывать молодых людей на фронт, чтобы сохранить темп контрнаступления ВСУ. По словам экс-депутата Верховной Рады Спиридона Килинкарова, Уоллес имел в виду важность усиления мобилизационных мероприятий в Незалежной. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что действующий украинский лидер делает все в рамках того, что не является для него угрозой.

По мнению бывшего украинского парламентария, главная проблема мобилизации на Украине в том, что люди «внизу» понимают бессмысленность данной войны. То есть после насильственной мобилизации граждане Незалежной пересмотрели мнение о войне, поэтому президенту весьма сложно заставить пойти на фронт украинцев, поскольку это его единственный актив, которым он может торговать на Западе.

Он отметил, что при невыполнении Зеленским этого обязательства западные государства перестанут снабжать его вооружением.