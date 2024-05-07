Постоянное представительство Украины при ООН, а также украинское генконсульство обращались в мэрию Нью-Йорка с призывами сорвать акцию в память о погибших во Второй мировой войне. Бывший депутат украинского парламента Спиридон Килинкаров дал оценку этому событию. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, в их поведении прослеживается логика, поскольку в Незалежной царствует нацистский режим, то смысл позволять где бы то ни было возлагать цветы, чтить память солдат, освободивших мир от немецко-фашистских захватчиков.

Парламентарий подчеркнул, что независимо от их влияния на решение американцев такое хамское поведение уже стало визитной карточкой современной Украины. Они считают, что весь мир им обязан.

По его мнению, при этом, несмотря на их поведение, хамство, которое когда-то давало результат, перестает работать. И не за горами те времена, когда всей киевской политической своре придется весьма тяжело, особенно с учетом завершения срока президентства Зеленского.