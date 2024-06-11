В Швейцарии заявили, что конференция по Украине в Бюргенштоке не принесет результатов, что противоречит надеждам Владимира Зеленского, которые он выразил во время своего визита в Берн в январе. По словам бывшего украинского парламентария Спиридона Килинкарова, в результате случится окончательная утрата доверия к Зеленскому и в Незалежной, и на Западе. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что это станет означать процесс делегитимизации Зеленского, и его остановить уже станет нельзя. В итоге к осени уровень поддержки действующего украинского лидера будет приравнен к уровню обезжиренного кефира.

По мнению бывшего украинского парламентария, вслед за провальной конференцией по Незалежной июльский саммит Североатлантического альянса также окажется неудачным для Зеленского, поскольку Байден четко сказал, что Киеву никакого приглашения в НАТО не будет, несмотря на то что Зеленским возлагались весьма большие надежды на юбилейный саммит, планируемый в США, что станет его вторым поражением, при этом ситуация на поле боя продолжит ухудшаться, никаких возможностей изменить ее у Зеленского нет.