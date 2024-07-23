Депутат украинского парламента Александр Дубинский считает, что выход действующего американского лидера Джо Байдена из предвыборной гонки негативно скажется на перспективах Незалежной. По словам бывшего депутата Верховной Рады Спиридона Килинкарова, такого же мнения придерживаются многие украинские эксперты. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что экс-президент Штатов абсолютно однозначно заявил свою позицию в отношении украинского конфликта.

По мнению украинского политика, у Трампа отсутствует личная заинтересованность в продолжении этого конфликта. Незалежную превратили в прачечную по отмыванию денег, война дает возможность зарабатывать огромные деньги американскому ВПК. У Байдена в плане Незалежной был личный интерес, которые не наблюдаются у Трампа.

Он отметил, что у республиканцев нет желания идти бесконечно на повышение ставок в украинском конфликте с угрозой начала третьей мировой войны.