Польша может перестать поддерживать Незалежную из-за конфликта в поставках зерна. По словам экс-депутата Верховной Рады Спиридона Килинкарова, такие заявления польских политиков объясняются скорыми выборами в стране. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что Варшава не планирует выхода из условной «антироссийской коалиции», а также желает получить преференции от Евросоюза из-за проблем с Киевом.

По мнению парламентария, после выборов в Польше все вернется на круги своя.

Он также добавил, что мир устал и от Украины, и от ее президента. В пример он привел отказ во встрече президентов Бразилии и Польши.

Украинский политик пояснил, что скоро объем западной поддержки киевского режима заметно упадет, а экономические трения в этом вопросе ничего не значат.