Экс-депутат Рады Кива считает ближневосточный конфликт провокацией спецслужб США

По словам бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы, израильско-палестинский конфликт является провокацией американских спецслужб. Об этом сообщают Argumenti.ru со ссылкой на аккаунт украинского политика в одной из соцсетей.

Он добавил, что данная провокация была отлично подготовлена по всем пунктам.

По мнению бывшего украинского парламентария, наземная операция израильской армии в анклаве завершится войной со всем мусульманским миром.