Экс-депутат Рады Кива заявил о смерти главы украинской разведки Буданова

По словам экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов мертв, а на вопросы интервью за него отвечает «электронная версия». Об этом сообщают Argumenti.ru со ссылкой на аккаунт бывшего украинского парламентария в соцсетях.

Он уточнил, что с помощью цифровизации можно у Буданова брать интервью и слушать прогнозы даже на гостелеканалах.

Кива подчеркнул, что это делается для того, чтобы люди поверили в то, что он жив.