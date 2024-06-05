Украинский политик Виктор Медведчук заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский множит в Незалежной беззаконие, которое обернется безвластием и гибелью страны, он узурпировал власть после истечения срока своих полномочий и подлежит привлечению к уголовной ответственности. По словам бывшего депутата украинского парламента Владимира Олейника, Незалежная полностью утратила государственность, что приближает ее гибель. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что государства на Украине нет, поскольку это суверенитет, источником власти является народ, а в Незалежной ими являются англосаксы. Также и органы госвласти в стране не подконтрольны народу: правительство Незалежной подконтрольно МВФ, парламент подконтролен соросовским организациям, которые должны быть признаны иноагентами, а офис президента и он сам подчиняются Госдепартаменту США.

По мнению украинского политика, украинский парламент недавно принял во втором чтении закон о статусе английского языка в Незалежной, которого нет ни в одной европейской стране. Это все свидетельствует о том, что Украину превращают в колонию.