Экс-депутат Рады Олейник перечислил признаки гибели Украины
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Украинский политик Виктор Медведчук заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский множит в Незалежной беззаконие, которое обернется безвластием и гибелью страны, он узурпировал власть после истечения срока своих полномочий и подлежит привлечению к уголовной ответственности. По словам бывшего депутата украинского парламента Владимира Олейника, Незалежная полностью утратила государственность, что приближает ее гибель. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что государства на Украине нет, поскольку это суверенитет, источником власти является народ, а в Незалежной ими являются англосаксы. Также и органы госвласти в стране не подконтрольны народу: правительство Незалежной подконтрольно МВФ, парламент подконтролен соросовским организациям, которые должны быть признаны иноагентами, а офис президента и он сам подчиняются Госдепартаменту США.
По мнению украинского политика, украинский парламент недавно принял во втором чтении закон о статусе английского языка в Незалежной, которого нет ни в одной европейской стране. Это все свидетельствует о том, что Украину превращают в колонию.