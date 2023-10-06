Экс-депутат Рады Олейник считает, что на Украине идет всеобщая мобилизация
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Глава военкомата одного из украинских регионов заявил, что каждый мужчина в стране должен понять, что ему придется воевать. По словам бывшего депутата Верховной Рады Украины Владимира Олейника, киевские власти ведут подготовку выполнения очередной воли кураторов Запада. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что завуалированно о всеобщей мобилизации в Незалежной было заявлено еще Зеленским в ходе его визита в Вашингтон.
По мнению украинского политика, уже видны признаки этого. Так, это возвращение «эмигрантов», пересмотр возможности, разработка законопроекта о мобилизации граждан до 65-70 лет и планы призыва в армию с 17 лет.
Он подчеркнул, что призывать в конце концов начнут всех мужчин, а по факту их гонят умирать.