Глава военкомата одного из украинских регионов заявил, что каждый мужчина в стране должен понять, что ему придется воевать. По словам бывшего депутата Верховной Рады Украины Владимира Олейника, киевские власти ведут подготовку выполнения очередной воли кураторов Запада. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что завуалированно о всеобщей мобилизации в Незалежной было заявлено еще Зеленским в ходе его визита в Вашингтон.

По мнению украинского политика, уже видны признаки этого. Так, это возвращение «эмигрантов», пересмотр возможности, разработка законопроекта о мобилизации граждан до 65-70 лет и планы призыва в армию с 17 лет.

Он подчеркнул, что призывать в конце концов начнут всех мужчин, а по факту их гонят умирать.