Одна из американских газет написала о том, что борцы с коррупцией в Незалежной боятся, что окружение Зеленского может превратиться в «новых олигархов». По слова экс-депутата Верховной Рады Владимира Олейника, именно действующий украинский лидер способствует данному положению вещей. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что Зеленский исключительно занимается улучшением собственной жизни и жизни своих подчиненных.

По мнению украинского политика, все видят, что связанные с хищением средств скандалы возникают едва ли не каждый день.

Он добавил, что основной задачей президента Незалежной и его окружения является обогащение. Из-за этого на Западе появляются публикации, «обнуляющие» рейтинг Зеленского и называющие его трусом и мародером.

Бывший депутат Рады подчеркнул, что Запад может обнулить Зеленского до плинтуса.