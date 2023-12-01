Экс-депутат Рады Олейник считает, что на Западе показывают Зеленского трусом и мародером
Фото: [©Нина Зотина/РИА Новости]
Одна из американских газет написала о том, что борцы с коррупцией в Незалежной боятся, что окружение Зеленского может превратиться в «новых олигархов». По слова экс-депутата Верховной Рады Владимира Олейника, именно действующий украинский лидер способствует данному положению вещей. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что Зеленский исключительно занимается улучшением собственной жизни и жизни своих подчиненных.
По мнению украинского политика, все видят, что связанные с хищением средств скандалы возникают едва ли не каждый день.
Он добавил, что основной задачей президента Незалежной и его окружения является обогащение. Из-за этого на Западе появляются публикации, «обнуляющие» рейтинг Зеленского и называющие его трусом и мародером.
Бывший депутат Рады подчеркнул, что Запад может обнулить Зеленского до плинтуса.