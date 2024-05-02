По словам бывшего депутата Верховной Рады Украины Владимира Олейника, организаторами одесской трагедии в Доме профсоюзов, произошедшей ровно десять лет назад, являются киевская верхушка и западные спецслужбы, а самого действующего украинского лидера Зеленского можно назвать соучастником данного преступления. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что отсутствие расследования этого дела свидетельствует о том, что они выйдут сами на себя, а соучастие Зеленского в том, что он должен был объявить расследование уже будучи президентом страны.

По мнению бывшего украинского парламентария, массовое убийство мирных жителей в Одессе было спланировано и организовано также американскими и британскими спецслужбами.

Он уточнил, что данное убийство проводилось как спецоперация по устрашению, чтобы никто не смел поднимать голову в защиту конституционных прав и свободы граждан, защиту русского языка. При этом подобную акцию планировалось провести и в Харькове, однако там события пошли по иному сценарию.