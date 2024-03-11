Экс-депутат Рады Олейник считает, что уровень недовольства ВСУ становится опасным для Зеленского

Военные элитных подразделений украинской армии недовольны перестановками в военном руководстве и всерьез обсуждают свержение президента страны. По словам бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олейника, украинские командиры в целом готовы к перевороту. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что, во-первых, произошло сплочение командования армии Незалежной вокруг Залужного и экс-начальника Генштаба Шепталы, поскольку их позиция отличалась от позиции самого Зеленского, которому важны были территории, а не люди. Во-вторых, среди украинских офицеров и генералов армии сформировалась контрабанда в зоне боевых действий, которая зарабатывает на том, что выделяется армии.

По мнению бывшего украинского парламентария, хотя военные и готовы в целом к перевороту, но для подобных действий нужна поддержка извне, которую можно ожидать только после 20 мая, когда истекает срок полномочий самого Зеленского.

Он подчеркнул, что вероятны два варианта дальнейшего развития событий: либо в итоге переформатирования парламента Залужный стает премьер-министром, то есть дворцовый переворот, либо военный переворот.