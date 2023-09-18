Экс-депутат Рады Олейник считает, что в этот раз украинские власти говорят правду
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Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Незалежная не сможет завершить конфликт с Россией военным парадом в Москве. По словам бывшего депутата Верховной Рады Украины Владимира Олейника, это признание Буданова продиктовано позицией Вашингтона. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что США предлагают два варианта дальнейшего развития событий – либо военные успехи, либо переговоры с Москвой.
По мнению украинского политика, ситуация на фронте вынуждает Буданова признавать неуспехи и говорить правду.