Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Незалежная не сможет завершить конфликт с Россией военным парадом в Москве. По словам бывшего депутата Верховной Рады Украины Владимира Олейника, это признание Буданова продиктовано позицией Вашингтона. Об этом сообщает радио Sputnik.