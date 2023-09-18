Экс-депутат Рады Олейник считает «показухой» дружбу Варшавы и Киева

Украина сегодня начала процесс подачи иска во Всемирную торговую организацию против Венгрии, Польши и Словакии из-за запрета правительствами этих государств на ввоз украинского зерна после 15 сентября вопреки решению Еврокомиссии. По словам бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олейника, такого рода «мелкие дрязги» ярко показывают реальные отношения между Польшей и Украиной. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он подчеркнул, что никакой дружбы между этими странами нет и быть не может, на самом деле и Польша, и США используют Незалежную в собственных интересах.

По мнению бывшего парламентария, терпение Варшавы своевольного обращения с собой со стороны Киева продиктовано только тем, что еще не исполнена «антироссийская миссия».