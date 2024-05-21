Экс-депутат Рады Олейник заявил, что Зеленского на Украине называют «просроченным»

По словам бывшего депутата Верховной Рады Украины Владимира Олейника, Владимир Зеленский утратил легитимность, поэтому остается на президентском посту в нарушение конституции страны, это понимают и его сторонники, и противники. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что Зеленского однозначно нельзя считать президентом, о чем прописано в конституции страны. При этом ни Зеленский, ни депутаты украинского парламента не обращались в Конституционный суд за подтверждением президентской легитимности, поскольку понимают, что решение будет не в пользу Зеленского.

По мнению Олейника, звучащее в западных государствах мнение о том, что у Зеленского якобы высокий рейтинг, и победа на выборах предсказуема, несостоятельно. К тому же при таком высоком рейтинге Зеленского, о котором говорят на Западе, люди штурмовали бы военкоматы.

Он отметил, что рейтинг Зеленского в любом случае продолжит падать в связи с ситуацией на фронте и принятым законом о мобилизации. Многие украинцы сознательно идут на незначительные преступления, чтобы не стать мобилизованным, остальные бегут куда угодно, на границе их расстреливают. После того как пойдут Харьков, Николаев, Херсон и Одесса, тогда все моментально поймут, что «царь-то ненастоящий», то есть о Зеленском уже говорят, что он просроченный.