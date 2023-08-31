Экс-депутат Рады Царев считает, что США отправят Зеленского в отставку для завершения конфликта
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Сегодня британский министр обороны Бен Уоллес подал в отставку. Также было объявлено, что в следующем месяце уволят и украиснкого министра обороны Алексея Резникова. По словам бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева, связи между данными событиями нет. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он отметил, что Вашингтон последовательно устраняет всех активных сторонников войны в Незалежной в британской политике.
По мнению бывшего украинского парламентария, Штатам украинский конфликт становится невыгодным. Кроме того, Вашингтон ждет конфликт с Пекином, поэтому они планируют переключиться, а Лондон играет в свою войну.
Он добавил, что американские власти избавляются от «ястребов войны» в британской политике, и следующим устраненным ястребом станет именно Зеленский, который понимает свою дальнейшую судьбу и убирает наиболее коррупмированных военных.