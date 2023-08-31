Сегодня британский министр обороны Бен Уоллес подал в отставку. Также было объявлено, что в следующем месяце уволят и украиснкого министра обороны Алексея Резникова. По словам бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева, связи между данными событиями нет. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что Вашингтон последовательно устраняет всех активных сторонников войны в Незалежной в британской политике.

По мнению бывшего украинского парламентария, Штатам украинский конфликт становится невыгодным. Кроме того, Вашингтон ждет конфликт с Пекином, поэтому они планируют переключиться, а Лондон играет в свою войну.

Он добавил, что американские власти избавляются от «ястребов войны» в британской политике, и следующим устраненным ястребом станет именно Зеленский, который понимает свою дальнейшую судьбу и убирает наиболее коррупмированных военных.