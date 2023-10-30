Экс-депутат Верховной Рады Кива считает, что Зеленский все больше становится мировым изгоем
Фото: [©Валерий Шарифулин/РИА Новости]
По словам бывшего депутата украинского парламента Ильи Кивы, действующий украинский лидер Владимир Зеленский все больше становится мировым изгоем. Об этом сообщают Argumenti.ru со ссылкой на аккаунт политика в одной из соцсетей.
Он подчеркнул, что ярким доказательством этого является отказ Тель-Авива в визите.
По мнению экс-парламентария, также это продемонстрировала встреча на Мальте, игнорирование Китая и ОАЭ.