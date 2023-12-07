Экс-депутат Верховной Рады Олейник прокомментировал голосование в сенате США по поводу помощи Киеву
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Законопроект о выделении 106 млрд долларов на оказание поддержки Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в американском сенате в связи с позицией республиканцев, следовательно, попытка начать работу над законопроектом провалилась. По словам бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олейника, теперь станет действовать Белый дом. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что главой задачей Вашингтона остается попытка удержать ситуацию хотя бы на текущем уровне, поскольку в случае поражения Байдену не стоит идти на выборы.
По мнению украинского политика, конгресс США до конца года не одобрит рост финансирования Незалежной.