Экс-депутат Верховной Рады Олейник прокомментировал голосование в сенате США по поводу помощи Киеву

Законопроект о выделении 106 млрд долларов на оказание поддержки Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в американском сенате в связи с позицией республиканцев, следовательно, попытка начать работу над законопроектом провалилась. По словам бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олейника, теперь станет действовать Белый дом. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что главой задачей Вашингтона остается попытка удержать ситуацию хотя бы на текущем уровне, поскольку в случае поражения Байдену не стоит идти на выборы.

По мнению украинского политика, конгресс США до конца года не одобрит рост финансирования Незалежной.