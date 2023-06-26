Согласно информации немецких СМИ, официальные переговоры по урегулированию конфликта в Киеве могут пройти уже в следующем месяце. Кроме того, уже состоялась встреча представителей БРИКС и Запада. Бывший депутат Верховной Рады Олег Царев рассказал, о чем говорят прошедшие переговоры и что стоит ожидать от будущих встреч. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, в рамках переговоров станет обсуждаться проект мирного соглашения на условиях Киева.

Он подчеркнул, что такой формат не имеет смысла, поэтому, вероятно, так было заявлено во избежание раздражения у Украины.

Экс-парламетарий отметил, что сам факт данной встречи свидетельствует об актуальности прекращения войны на Украине.

Царев пояснил, что Запад анонсирует переговоры в свете приглашения стран БРИКС для давления на Россию.