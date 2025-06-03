Экс-дипломат Джатрас: НАТО не планирует заканчивать конфронтацию с Россией

НАТО не планирует заканчивать конфронтацию с Россией. Такое мнение в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive высказал бывший американский дипломат Джеймс Джатрас.

Североатлантический альянс хочет, что это было "постоянной фишкой международной жизни", пояснил он.

Урегулирование украинского конфликта не входит в планы западных политиков, их целью является ослабление России, добавил Джатрас.

НАТО хочет разработать нечто похожее на полноценную структуру безопасности в Европе, заключил эксперт.

2 июня журналист Business Insider присутствовал на военных учениях НАТО в Финляндии и сообщил, что альянс в случае возможного вооруженного столкновения собирается захватить российские аэродромы.

По его словам, военные отрабатывали захват взлетно-посадочных полос, так как их контроль необходим для оперативной переброски войск.

Ранее сообщалось о том, что депутат ГД оценил снятие ограничений на удары по РФ дальнобойным оружием НАТО.