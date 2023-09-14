Экс-экономист МВФ Йен, рассказал о рекордной дедолларизации из-за СВО на Украине

Бывший экономист Международного валютного фонда (МВФ), экс-глава отдела исследований инвестиционного банка Morgan Stanley Стивен Йен заявил, что специальная военная операция РФ на Украине привела к рекордной дедолларизации.

Таким мнение эксперт поделился в интервью изданию Welt.

«Если принять во внимание изменение стоимости доллара, то, по нашим расчетам, он потерял около одиннадцати процентных пунктов по доле валютных резервов с 2016 года», – считает Йен.

Он добавил, что с начала спецоперации (с февраля 2022 года), падение этой валюты ускорилось до темпов, которые в десять раз превышают те, что были 15 лет назад.

Йен отметил, что решающим событием стали меря США в отношении долларовых резервов РФ. По его мнению, заморозка российских активов вызвала страх не только в КНР, но и в других развивающихся государствах.

Экономист подчеркнул, что выведенные суммы из доллара преобразовались в другую валюту – такую как евро, юань и иена.

По данным на 14 сентября 2023 года, один рубль сейчас стоит 95,8 долларов.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин, объявляя о ее начале заявил, что к главным целям относится демилитаризация, денацификация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью РФ в результате референдумов.