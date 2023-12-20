Португальский генерал Жуан Виейра Борхес, ранее служивший в НАТО, считает, что территориальные уступки со стороны Украины могут стать частью процесса по мирному урегулированию конфликта с Россией. Таким мнением он поделился в интервью польскому изданию ONET .

Борхес убежден, что Украина будет вынуждена признать часть утраченной территории из-за затянувшегося конфликта с РФ, а также по причине сокращения помощи от западных партнеров.

«К сожалению, все указывает на то, что в случае с Украиной территориальные уступки станут частью мирного процесса, иначе Россия не подпишет ни одного соглашения», – отметил Борхес.

Президент РФ Владимир Путин ни раз заявлял о готовности Москвы к мирным переговорам с Киевом. Однако, утверждал российский лидер, Украина на законодательном уровне запретила все связи с Россией.

Ранее депутат Государственной думы РФ Дмитрий Белик высказался о позиции Украины относительно мирных переговоров. Он заявил, что Зеленский зависим от Запада, поэтому он не может принимать решения самостоятельно.