Экс-генерал США Маккеффри считает, что Вашингтон может напрямую вмешаться в израильский конфликт

По словам бывшего генерала США Барри Маккеффри, не исключено, что Вашингтон вмешается в израильско-палестинский конфликт. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что вмешательство возможно при вступлении Сирии или Ирана в войну, а также при подавлении граждан Израиля «Хезболлахом».

По мнению экс-генерала, Штаты стараются не допустить вмешательства в эту войну Сирии, поскольку это является смертельной угрозой для Тель-Авива.