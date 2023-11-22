Экс-генерал ВСУ Кривонос считает, что Зеленский стал мемом для Запада

Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос возмущен поведением президента Украины Владимира Зеленского. Он считает, что украинский президент не может должным образом управлять государством. Таким мнением он поделился в эфире телеканала «Прямой».

«Он не исполняет обязанности, он играет обязанности президента, вот в чем разница. И он постоянно требует аплодисментов, но мировое турне закончилось пшиком и перестали аплодировать, а стали использовать постоянно мемы, особенно, что касается одежды его и его команды», – сказал Кривонос.

Он подчеркнул, что Зеленского всерьез перестал воспринимать даже украинский народ. Как заметил Кривонос, руководство Украины ничего не делает для того, чтобы улучшить ситуацию в стране.

Зеленскому 45 лет. Президентом Украины он стал в 2019 году. Западные СМИ все чаще пишут о том, что страны Европейского союза (ЕС) и США начали уставать от украинского конфликта, особенно из-за неудач контрнаступления. Кроме того, западая пресса отмечает, что внутри Украины между офисом президента и командованием ВСУ возникают споры.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем материале для издания The Economist заявил, что украинская армия не справляется должным образом в зоне боевых действий, а утверждения о том, что Россия ослабнет, по словам Залужного, были глупыми.