Бывший генерал украинских ВС Сергей Кривонос обвинил руководство страны в «сливе» информации о местных военных предприятиях. Он утверждает, что данная информация утекла в свободный доступ и была получена российскими военными, которые впоследствии, ударили по украинским объектам. Соответствующее заявление он сделал в беседе с «Фабрика новин», опубликованной на видеохостинге YouTube .

Военный в отставке заявил, что украинские власти намеренно «сливают» информацию о предприятиях на территории страны. Он указал, что будучи функционирующими, данные предприятия могли выпускать мощное оружие, но благодаря Киеву, им был нанесен огромный ущерб за который никто не понес ответственность.

Кривонос также заявил, что украинское Минобороны самостоятельно перечислило всех своих подрядчиков и компании-производители оружия, по которым позже российские силы также нанесли удар.

Генерал заявил, что такие действия от украинского руководства являются государственной изменой. Он указал на то, что Киев преследует некие цели, но в процессе самостоятельно «пилит ветку, на которой сидит».