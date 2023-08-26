Экс-генпрокурор Украины обвинил Байдена в коррупции и своем увольнении

Украинский экс-генпрокурор Виктор Шокин публично обвинил президента Соединенных Штатов Джо Байдена в коррумпированности и своем увольнении. По словам Шокина, его увольнение оплатило именно американское правительство. Его слова передает местный телеканал Fox News .

Шокин заявил, что не хочет распространять недоказанные факты, но твердо убежден в том, что именно Штаты стоят за его увольнением с поста генпрокурора.

По словам Шокина, Байден заплатил целый миллиард в американской валюте за то, чтобы прокурор был уволен.

«Разве это не является случаем коррупции?» — спросил Шокин у журналистов.

Шокин является важной фигурой в диспутах об использовании Байденом-старшим своего влияния в интересах бизнеса его сына – Хантера.