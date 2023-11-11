Экс-генсек НАТО Расмуссен предложил принять Украину в блок без утраченных регионов

Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен предложил принять Незалежную в военный блок без территорий. Вошедших в состав РФ. Об этом сообщает издание Guardian.

По его словам, якобы вопрос о вступлении Киева не стоит откладывать до 2024 года.

Политик добавил, что исключение из альянса подконтрольных Москве территорий сократит угрозу конфликта.

По его мнению, принятие Незалежной в НАТО вовсе не говорит об обязательной заморозке военных действий.