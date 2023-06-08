Экс-генсек НАТО Расмуссен предположил, что некоторые страны альянса готовятся отправить на Украину войска

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что страны-участницы альянса могут отправить на Украину свои войска. Таким мнением он поделился в интервью газете The Guardian .

По словам Расмуссена, первыми, кто отправит своих военных на Украину, станет Польша и страны Прибалтики.

«Если НАТО не сможет прийти к ясному пути продвижения Украины вперед, существует серьезная вероятность того, что некоторые страны примут меры в индивидуальном порядке», – сказал Расмуссен.

НАТО, чтобы избежать эскалации конфликта.

6 июня нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на ближайшем саммите «Бухарестской девятки», который пройдет в Братиславе, государства-участники Североатлантического альянса обсудят планы по активизации помощи Украине.

В апреле 2022 года МИД РФ направил ноту протеста странам, которые бесконтрольно поставляют Киеву оружие и боеприпасы. В числе таких стран оказался 21 участник НАТО. Никакой реакции со стороны Запада не последовало.

Украина ни раз заявляла о своем желании стать членом НАТО. В 2022 страна подала заявку для этого по ускоренной процедуре. Несмотря на это, официальные лица стран, являющихся участниками Североатлантического альянса, заявляют о невозможности интеграции Украины из-за военных действий на ее территории.