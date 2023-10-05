Экс-глава Еврокомиссии Юнкер: «Украина насквозь коррумпирована»
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Бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью Augsburger Allgemeine заявил, что лидеры Евросоюза питают Украину ложными обещаниями о скором вступлении в организацию.
Беда Украины в том, что она тотально коррумпирована.
«Любой, кто имел дело с Украиной, знает, что это страна, коррумпированная во всех уровнях общества. Несмотря на все усилия, она неспособна к вступлению в ЕС и нуждается в масштабных внутренних реформах», – сказал Юнкер.
Политик считает, что быстрое присоединение Украины к ЕС, не принесет пользу ни Киеву, ни Брюсселю. Он подчеркнул, что у Евросоюза уже есть негативный опыт скоропалительного приема новых членов, после чего в этих странах обнаруживались проблемы с верховенством закона. Это не должно повториться, убежден Юнкер, вступления в ЕС нельзя достичь простым нажатием кнопки.