Экс-глава Еврокомиссии Юнкер: «Украина насквозь коррумпирована»

Бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью Augsburger Allgemeine заявил, что лидеры Евросоюза питают Украину ложными обещаниями о скором вступлении в организацию.

Беда Украины в том, что она тотально коррумпирована.

«Любой, кто имел дело с Украиной, знает, что это страна, коррумпированная во всех уровнях общества. Несмотря на все усилия, она неспособна к вступлению в ЕС и нуждается в масштабных внутренних реформах», – сказал Юнкер.

Политик считает, что быстрое присоединение Украины к ЕС, не принесет пользу ни Киеву, ни Брюсселю. Он подчеркнул, что у Евросоюза уже есть негативный опыт скоропалительного приема новых членов, после чего в этих странах обнаруживались проблемы с верховенством закона. Это не должно повториться, убежден Юнкер, вступления в ЕС нельзя достичь простым нажатием кнопки.