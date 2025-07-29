Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила о висящем на волоске правительстве Сербии

Президент Сербии Александр Вучич и его правительство буквально висят на волоске из-за обострившейся ситуации. Так считает Карин Кнайсль, бывший руководитель Министерства иностранных дел Австрии. Ее точку зрения привел ТАСС.

По мнению экс-министра, Вучич демонстрирует непоследовательность своего поведения. Он то говорит, что против него готовят государственный переворот, то показывает примирительный тон по отношению к Западу.

«Он пытается усидеть на нескольких стульях одновременно и ходит по лезвию. С одной стороны, он старается не потерять благосклонность определенных европейских доноров», — указала она.

Вучич, по утверждению Кнайсль, продолжает курс на вступление Сербии в Европейский союз и параллельно этому отказывается вводить санкции против России. За счет этого он сам и его правительство буквально висят на ниточке. Тем не менее экс-дипломат не осуждает за это сербского лидера, который сейчас находится в крайне сложной ситуации.

Ранее Вучич заявил, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин дал ему необычное обещание — выполнить любую его просьбу. Шокированный сербский лидер ответил, что хотел бы получить какую-нибудь фабрику.