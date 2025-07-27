Вучич попросил у Си Цзиньпина «какую-нибудь фабрику»

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин дал ему необычное обещание – выполнить любую его просьбу.

Встреча двух лидеров произошла на полях празднования 80-летия Победы в Москве.

Как сообщает РИА Новости, Си Цзиньпин предложил Александру Вучичу сказать, что он хочет, пообещав ему дать все, что попросит. Шокированный сербский лидер ответил, что хотел бы получить какую-нибудь фабрику.

Ранее сообщалось о том, что сербские протестующие заявили о желании свергнуть Вучича демократическим путем.