Вучич попросил у Си Цзиньпина «какую-нибудь фабрику»
Син Цзиньпин дал президенту Сербии необычное обещание
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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин дал ему необычное обещание – выполнить любую его просьбу.
Встреча двух лидеров произошла на полях празднования 80-летия Победы в Москве.
Как сообщает РИА Новости, Си Цзиньпин предложил Александру Вучичу сказать, что он хочет, пообещав ему дать все, что попросит. Шокированный сербский лидер ответил, что хотел бы получить какую-нибудь фабрику.
Ранее сообщалось о том, что сербские протестующие заявили о желании свергнуть Вучича демократическим путем.